مياه المنوفية تشكل غرفة طوارئ استعدادا لعيد الأضحى

اجتمع اليوم المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مع رؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديري الأفرع لمناقشة خطة العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة قد نفذت خطة شاملة لتطهير مطابق الصرف الصحي في جميع مناطق المحافظة، تحسباً لأي انسداد مفاجئ قد يحدث في خطوط الصرف الصحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الشركة قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بمحطات المياه والشبكات على مستوى المحافظة، مع توفير كمية المياه اللازمة لأعمال الأضاحي.

التنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير للمطابق ومحطات الرفع والمعالجة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه تم التنسيق مع جميع الأفرع للقيام بأعمال التطهير للمطابق ومحطات الرفع والمعالجة، لمواجهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات، كما تم تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة في جميع الأفرع لمتابعة الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 125 وحلها فوراً، خاصة تلك المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع أو بنوعية المياه وجودتها.

وأشار إلى أهمية تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة لرفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أي شكوى تتعلق بجودة المياه، وتم تجهيز سيارات المعمل المتنقلة لسحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية للتحقق من سلامة المياه وجودتها.

وفي السياق نفسه، وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بضرورة تنفيذ حملة توعوية لتعريف المواطنين بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي قد تؤدي إلى انسداد وطفح الصرف الصحي وتلف خطوط الشبكات.

كما طالب بضرورة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً على تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة أي مشاكل تتعلق بضعف مياه الشرب خلال الفترة القادمة.

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