صور| محافظ الوادي الجديد يُكرّم "الأمهات المثاليات" بالديوان العام والوحدات المحلية

كرم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، الأمهات المثاليات الفائزات بالمسابقة التي نظّمتها وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة للعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد، صباح اليوم، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وقدّم محافظ الوادي الجديد، التهنئة للأمهات المثاليات وأسرهن مُثمنًا ما قدّمن من عطاء وتضحية سعيًا لإخراج أجيال صالحة تكون نواة لمجتمع صالح.

كما جرى تكريم مركز المعلومات بالمحافظة للحصول على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في توثيق المشروعات القومية 2023، والمركز الخامس في محور أفضل مراكز المعلومات/ إدارات التحول الرقمي، وذلك بمسابقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، متمنيًا مواصلة العطاء ودوام الازدهار والتقدم.

احتفالية لتكريم الامهات المثاليت بالوادي الجديد

الزملوط يكرم الامهات المثاليات بالوادي الجديد

تكريم الامهات المثاليات بالوادي الجديد

جانب من تكريم الامهات المثاليات بديوان عام محافظة الوادي الجديد