أهم النصائح والإرشادات للحاج للمحافظة علي صحته خلال تأدية المناسك

يعاني أغلب الحجاج خلال مناسك الحج من الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة ، وقد يصابون ببعض المشاكل الصحية ، كالإغماء والدوخة والهبوط وضربة شمس ،وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة ، ولتجنب المضاعفات الصحية لدي الحجاج خلال مناسك الحج، ينصح الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد بإتباع النصائح والإرشادات للحفاظ على صحته خلال تأديته لمناسك الحج وهو ارتداء حذاء طبي، يساعده علي الحركة دون الشعور بالتعب أثناء المشي ، كما أنه عليه الابتعاد عن الأماكن المزدحمة حتى لا يصاب بأي عدوي فيروسية أو بكتيريا.

المداومة علي شرب الماء والسوائل علي مدار اليوم والحماية من التعرض لأي مضاعفات صحية كالإغماء بسبب قلة السوائل بالجسم.

ولحماية الحاج من الإصابة بالتسمم الغذائي يجب حفظ الأغذية بطريقة صحية لضمان سلامتهامن التلوث أو او التلف و تجنب شراء الأغذية الجاهزة أو المكسوفة ، مع ضرورة الإهتمام بتناول الوجبات الطازجة المحفوظة وتناول الوجبات بصورة منتظمة للحفاظ على طاقة الجسم وتجنب الإصابة بالإرهاق، والتعب والإغماء والهبوط.

غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، في حالة عدم توافر الماء يمكنك استعمال الكحول بدل من الماء، والاقلال من شرب الكافيين كالقهوة والشاي، حتي لا يسبب بالجفاف وعدم الإحساس بالعطش

الحرص علي الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، لتجنب الإصابة بضربات الشمس، ولذا يمكنك اصطحاب شمسية ونظارة شمس للحماية، مع ضرورة الحصول علي قسط كافي من النوم لراحة الجسم.