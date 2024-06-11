ماعت تُنهي الدورة التدريبية "الاستعراض الدوري الشامل: آليات العمل والمشاركة"

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الدورة التدريبية "الاستعراض الدوري الشامل: آليات العمل والمشاركة" والذي انعقدت في الفترة من 8 إلي 10 يونيو 2024 بمقر مؤسسة ماعت، وحضر الدورة التدريبية أعضاء التحالف المصري من أجل الاستعراض الدوري الشامل بالإضافة إلى عدد من الصحفيين والإعلاميين وشباب الباحثين.

وشهدت الدورة التدريبية تعريفًا بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

كما تم شرح آلية عمل الاستعراض الدوري الشامل وتتبع مراحل عملية الاستعراض الدوري الشامل بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني في عملية الاستعراض وكيفية كتابة المساهمات سواء الفردية أو المشتركة إلي آلية الاستعراض.

تمثل الهدف من الدورة التدريبية تمكين أعضاء التحالف المصري على آلية عمل الآلية وتزويدهم بمهارات كتابة التقارير المقدمة إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل وتضمنت الدورة التدريبية مجموعة من الأنشطة العملية التي صاغ فيها أعضاء التحالف أجزاء من التقارير المقدمة لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

كما اختتمت مؤسسة ماعت الدورة التدريبية بنشاط عرض فيه المتدربون مجموعة من الأنشطة المقترحة للمساهمة في تنفيذ التوصيات المقبولة، التعهدات من قبل الدولة المصرية في المراجعة الدورية الثالثة.

يأتي هذا التدريب في إطار سعي مؤسسة ماعت إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والعمل على انخراطهم بشكل أكبر في عملية الاستعراض الدوري الشامل بكل مراحلها.

والجدير بالذكر ان هذا التدريب ضمن أنشطة مؤسسة ماعت استعداداً لتقديم تقرير مشترك باسم التحالف المصري حول الاستعراض الدوري الشامل بخصوص استعراض مصر الرابع في يناير 2025.