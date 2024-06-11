تحرير 33 محضرا تموينيا في حملة على المخابز والمحلات في الوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مكبرة، للتفتيش على محلات الجزارة والبقالة والأسواق للتأكد من توافر السلع وضبط الأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك.

وأكد المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن تحرير 33 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة في الأسعار.

وأوضح مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملة الرقابية استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، وجرى التحفظ على المضبوطات في حينه وتصرف النيابة العامة على ذمة المحاضر الخاصة بها.