حقوق إنسان الشيوخ تتفقد مركز الإدمان والتعاطى بإمبابة

قامت لجنة حقوق الإنسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة رئيس اللجنة اليوم الثلاثاء بزيارة ميدانية إلى مركز الإدمان والتعاطى بإمبابة.

وكان فى استقبال اللجنة د . عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وأكد عثمان، أن المركز يعد أكبر مركز علاج إدمان فى الشرق الأوسط و يسع لـ٢٤٢ سرير ولا توجد به قوائم انتظار، كما أنه حاصل على شهادة الإيزو للأمم المتحدة ويعتبر نموذجا دوليا يحتذى به ويتردد عليه حوالى ١٤٠ حالة يوميا وتصل نسبة التعافى فيه حوالى من ٦٥ إلي ٧٠ ٪؜ وهى تقترب من النسب العالمية.

كما أشار عثمان، إلى أنه يوجد ٣٣ مركزا على مستوى الجمهورية تخضع لصندوق علاج الإدمان،١٠ مراكز منهم نموذجية على غرار مركز إمبابة النموذجى.

و من جانبه طالب النائب محمد هيبة رئيس اللجنة بإقامة مركز فى كل محافظة من محافظات الجمهورية على غرار مركز إمبابة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين المحافظين لتوفير مبانى لإنشاء مراكز تضاهى مركز إمبابة

وفى نهاية الزيارة وجه رئيس اللجنة الشكر للدكتور عمرو عثمان وجميع الكوادر التى تشرف على المركز، مشيداً بتلك التجربة الفريدة التى سوف تحدث طفرة فى مكافحة وعلاج الإدمان فى مصر