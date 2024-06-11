صور.. جامعة الفيوم تنظم ندوة "الاشتراطات البيئية للمصانع"

شهد الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "ندوة الاشتراطات البيئية للمصانع" والتي نظمتها وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبيل أحمد عوض الله مدير مركز بحوث واشتراطات التنمية بالجامعة، الدكتور بسمة عبد اللطيف مدير وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، الدكتور حسام شعبان زايد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، وعدد من مسئولي وممثلي المنشآت الصناعية بالفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء، بالمكتبة المركزية.

أشار الدكتور عاصم العيسوي إلى دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي بوصفها منارة العلم وبيت الخبرة، مسلطًا الضوء على أهداف وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية هذه الوحدة المستحدثة داخل الجامعة في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمنشآت الصناعية، مؤكدًا جاهزية الجامعة لتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتعزيز التكامل بين الجامعة وجهاز شؤون البيئة والمصانع لتحقيق التنمية المستدامة للمنشآت الصناعية في المحافظة، والتي تعكس التزام جامعة الفيوم بتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الصناعة والحفاظ على البيئة.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبد اللطيف أن وحدة رصد ودراسة المشكلات تسعى إلى حصر ودراسة المشكلات المجتمعية، بهدف إيجاد حلول فعالة ومبتكرة لهذه المشكلات من خلال تقديم الاستشارات العلمية والتثقيفية والتوعية ذات الصلة بالمجتمع والمصانع والشركات والقيام بإجراء البحوث المتخصصة وتقديم خدمات الدعم والتدريب والمعامل وإعداد الدراسات والتقارير البيئية للمصانع، والتأهيل للحصول على الرخصة البيضاء وسلامة الغذاء والتأهيل للسلامة والصحة المهنية وتطبيق الاستبيانات والادوات البحثية التي تتعلق برصد المشكلات والعمل على حلها.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام شعبان أن أهم أولويات جهاز شئون البيئة هي المحافظة على العاملين بالمصانع وحماية الصحة العامة من التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية.

وأضاف وجوب تطبيق العديد من الاجراءات لتخفيف الآثار البيئية الضارة التي تمثل خطورة على صحة العاملين والمقيمين بالمناطق الصناعية، كما يعمل جهاز شئون البيئة على التحقق من الالتزام بالقوانين وتطوير الآداء البيئي للمنشآت الصناعية عن طريق الإرشاد والتوجيه بالاستعانة بآليات الدعم الفني، والتي يمكن تطبيقها في عدة مجالات وتخصصات سواء صناعية أو زراعية أو هندسية أو كيميائية بمشاركة جامعة الفيوم، والتي ستقدم الدعم الفني والاستشاري والتقني والرصد للتغلب على المشكلات التي تواجه أصحاب المنشآت، وضمان تطبيق اشتراطات السلامة والبيئة بشكل فعال.

كما تناوب ممثلو المنشآت الصناعية الحديث وعرض عدد من الاستفسارات والمشكلات والمعوقات التي تواجههم، وتم الرد عليها، وتم استعراض الاشتراطات البيئية الضرورية للمصانع، والمعايير البيئية ومتطلبات تطبيق أفضل الحلول الابتكارية للمشكلات المحددة.

وقام الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتسليم شهادات تقدير لممثلي المصانع تقديرًا لهم.

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