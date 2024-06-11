طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف خيم النازحين وسط غزة.. فيديو

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن القصف الإسرائيلي على أحياء قطاع غزة بشكل عام ما زال متواصلا، حيث قصفت الطائرات المسيرة الإسرائيلية بصواريخها بالقرب من خيام النازحين في المنطقة الغربية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة فيما أطلقت كذلك الطائرات المروحية نيرانها من الرشاشات الثقيلة باتجاه المنطقة الغربية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضاف “بشير” في رسالة على الهواء، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الغربية في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، وتلك المنطقة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين، إلى جانب ذلك تواصل المدفعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية عموما من قطاع غزة

وتابع أن معظم هذه القذائف تركزت باتجاه مدينة رفح في الجنوب بالإضافة إلى المنطقة الشرقية في مدينة خان يونس.