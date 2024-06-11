شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس حيث يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد غدا الأربعاء نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الاربعاء

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 29 درجة.