احتفالاً بالعيد القومي.. افتتاح مركز خدمة عملاء مياه الشرب في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة عملاء مدينة رأس البر، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى .

وخلال الافتتاح الذى جاء بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة واللواء أحمد شاهين رئيس الشركة بدمياط و وليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، تفقدت المحافظ ورئيس القابضة للمياه المركز الذى تم انشاؤه لخدمة ما يقرب ٢٦.٦٠٠ مشترك ، حيث يقدم ٤٩ خدمة للعملاء من خلال ٦ شبابيك علاوة على شباك لتقديم الخدمات لذوى الهمم وكبار السن ، هذا إلى جانب وجود وحدة شحن العدادات مسبوقة الدفع ويتردد على المركز ٣٥٠٠ عميل شهريا، كما اطلعت " محافظ دمياط " على خطة العمل بالمركز وجهوده لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه ، و بيع القطع الموفرة .

وأشادت " الدكتورة منال عوض " بجهود الشركة القابضة للتوسع فى إنشاء مراكز لخدمة العملاء ، لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر ومتابعة الشكاوى وحلها فورا ، لافتة الى أن المركز يساهم فى تحقيق رؤية الدولة للتحول الرقمى وتطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى هامش الافتتاح، تفقدت الدكتورة منال عوض والمهندس رسلان اصطفاف عدد من معدات الشركة والتى جاء من بينها محول الطوارئ المتنقل لمجابهة اى أعطال بالمحطات بقدرة ١٠٠٠ ك .ف .أ وجهد ٠.٤/١١ ك.ف و أيضًا سيارة خدمة العملاء المتنقلة التى يتم الدفع بها بالقرى والمناطق البعيدة للتيسير على المواطنين.

أجرى اللواء مهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط، ، جولة تفقدية برافع 101 ورافع الامتداد العمرانى و شملت الجولة متابعة الحالة الفنية والاطمئنان على سير العمل وفقا لتعليمات التشغيل القياسية. وأشار أن الشركة تقدم خدماتها من خلال مراكز خدمة العملاء وللمشتركين البالغ عددها 23119مشترك بالاضافة الى المصطافين فى موسم الصيف.

كما تفقد غرف القياس التى تشمل الخطوط المغذية لمدينه رأس البر من بدايه دخولها المدينه وصولا الى الرافعين ووجه بضرورة نهو الاعمال المنفذة بمشروع انشاء باقي الغرف وناقش مع المسئولين المعوقات الموجودة لنهو المشروع فى الموعد المحدد.

كما أكد شاهين على ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالروافع لتقديم أفضل خدمة للمواطنين ومتابعة الإجراءات والاستعدادات خلال فصل الصيف، بجانب متابعة انتظام العمل داخل الروافع .