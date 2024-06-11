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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة

بمركز ومدينة بلطيم

قافلة دعوية لمجمع
قافلة دعوية لمجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ
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نظم مجمع البحوث الإسلامية قافلة دعوية، بمركز ومدينة بلطيم التابع لمحافظة كفر الشيخ، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدي فئات المجتمع وخاصة الشباب .

ونُظمت القافلة، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و اللواء  جمال نور الدين_ محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور  نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ،وفضيلة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

وأشًرف على القافلة، الدكتور عادل عبد الصمد يوسف  مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، وبحضور محمد الخطيب عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد زيدان مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ ومشرف القافلة.
و أشاد  محافظ كفر الشيخ ،بدور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الهدامة، ووجه ط بفتح جميع الأبواب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره. 

و قامت القافلة بعمل جولات ميدانية بمركز ومدينة بلطيم، حيث تقوم القافلة بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدي الشباب وتبصيرهم بالمخاطر؛ وذلك من خلال الندوات بالمدارس، والمعاهد، وقصور الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب. وذلك للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

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الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية تصحيح المفاهيم الخاطئة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ قافلة مجمع البحوث الإسلامية