أبو شقة يستقبل وفدا برلمانيا من جمهورية ليتوانيا

استقبل المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء بمقر المجلس وفداً برلمانياً من جمهورية ليتوانيا برئاسة يوناس ياروتيس نائب رئيس البرلمان الليتواني.

في بداية اللقاء، رحب المستشار "أبو شقة" بالوفد البرلماني الليتواني ، مؤكدا أن مصر وليتوانيا تجمعهما علاقات قديمة وممتدة على مدار أكثر من 30 عامًا،لتشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية والبرلمانية بين البلدين، مؤكدا حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع ليتوانيا ، لافتاً الي أن مصر تتميز بمناخ مناسب وجاذب لتدعيم العلاقات مع ليتوانيا في مختلف المجالات والمشروعات.

وشهد اللقاء التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

وخلال اللقاء شدد " ابو شقة" على موقف مصر السلمي و الثابت تجاه كافة القضايا والصراعات القائمة واساسه احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحماية الحقوق المشروعة.

من جانبه أكد نائب رئيس البرلمان الليتواني إن "مصر تعد شريكا مهما لبلاده في المنطقة وإن هناك تنسيقا جيدا بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا، وكذلك سبل التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وأشاد "ياروتيس" بأهمية دور مصر المحوري لوقف الحرب في قطاع غزة و منع تحول التوتر الحالي في القطاع إلى صراع إقليمي، مثمناً الدور المصري في توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة

كما أكد (ياروتيس) على أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر و ليتوانيا ودورها في تعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع لكلا البلدين، مشيراً إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة، لافتا إلى أن مصر بلد جاذبة للسياحة بشكل كبير، كونها تتمتع بحضارة كبيرة، ولديها من الآثار الفرعونية الفريدة من نوعها حول العالم.

و اصطحب "ابو شقة " الوفد في جولة داخل أروقة مجلس الشيوخ حيث أشادوا بعراقة المجلس وما يمثله من تحفة معمارية حضارية، ووجه الوفد الليتواني الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ المستسار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة ليتوانيا في أقرب وقت.

حضر اللقاء من الجانب المصري حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، والنائبتين سما سليمان، و عايدة نصيف.

ومن الجانب الليتواني جيدروس سوربليس رئيس مجموعة العلاقات البرلمانية الدولية مع جمهورية مصر العربية، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، كيستوتيس ماسيوليس عضو مجموعة العلاقات البرلمانية الدولية مع جمهورية مصر العربية، والسفير ارتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا لدى جمهورية مصر العربية.