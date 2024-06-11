الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2023

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 864 مليون دولار خلال عام 2023 مقــابل 990 مليـون دولار خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 658 مليـون دولار خلال عام 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 206مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 مليون دولار.2. محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2023

1.أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.

4. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022

وسجل عدد سكــان مصر 106.4 مليون نسمة يونيه 2024، بينمـــا سجل عـدد سكان الأردن 11.4 مليون نسمة عن نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــاً لتقـديـرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .