تعرف على موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى المبارك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وأشار البنك المركزي إلى أن العمل سيُستأنف صباح يوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.