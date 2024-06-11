وزير العمل يتابع تطورات مشروع "مهني 2030"

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، أن 941 مركز تدريب مهني خاص، سجلت بياناتها على منظومة " مهني 2030 " ، وأن المراكز التي حصلت على تراخيص دائمة بلغ عددها حتى الآن 22 مركزا، وأن اللجنة المختصة بمتابعة هذا الملف قامت بالمعاينة لعدد 103 مراكز، للتأكد من الشروط المطلوبة للترخيص.

وأضافت الوزارة ، أن قبل يوم 5 يوليو 2024 المقبل سيتم تسليم 39 مركزا خاصا، رخص دائمة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع مهني 2030 ، الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة ، بداية العام الجاري، بالتعاون مع القطاع الخاص ، لتنمية مهارات وتدريب مليون متدرب كل عام على المهن التي يحتاج إليها سوق العمل في الداخل والخارج.

جاءت هذه البيانات الجديدة خلال متابعة وزير العمل حسن شحاتة، اليوم ، لأحدث تطورات "المشروع" ، وذلك في اجتماع بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي ، والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهني ومشروع " مهني 2030 "،حيث شاهد الوزير فيديوهات خاصة بمواقع ومقرات مراكز جديدة..

وللاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني، أطلق وزير العمل حسن شحاتة ، في منتصف يناير 2024 الماضي "مشروع مهني 2030" ، بالشراكة مع القطاع الخاص ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د . مصطفى مدبولي ، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي والخارجي وللمشروع هذا 7 أهداف ، هي :

1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام المواد " 135,136,137,138 " من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 ..

2 - الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي ، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي . . 3 - القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية ، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب ..

4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية . .

5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي " معهد – أكاديمية – مركز تدريب " . .

6 - يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب كل عام ، ذو مهارة عالية بكل المحافظات ، وتسجيل المئات من مركز تدريب خاصة . .

7 - اعتماد المدربين في كل المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

FB_IMG_1718108591657