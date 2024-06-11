رغبة مشتركة.. محمود علاء خارج الزمالك

قرر نادي الزمالك عدم تجديد عقد محمود علاء مدافع الفريق في الفترة المقبلة، وتقديم الشكر له عن الفترة التي قضاها داخل النادي.



ويرغب محمود علاء أيضا في عدم التجديد للزمالك، وخوض تجربة جديدة في السنوات المقبلة، ويبحث عن عرض خارج مصر في الفترة الحالية للرحيل، سواء في السعودية أو الإمارات بالتحديد.



ويرغب علاء في عدم الاستمرار داخل الدوري المصري في المواسم المقبلة لأسباب شخصية.



ومن المقرر أن يرحل عن الزمالك نهاية الشهر الحالي وعدم الاستمرار بنهاية الموسم، خاصة وأنه يرغب في الاحتراف.