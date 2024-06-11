رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات: استقرار الأسعار والمخزون يكفي حتى نوفمبر المقبل

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، استقرار أسعار الأرز وتوافره بشكل كبير في الأسواق، بالتزامن مع زيادة الاستهلاك خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال شحاتة إن السوق يشهد إقبالا كبيرا من جانب المستهلكين على شراء الأرز، منوها بأن أسعار الأرز الرفيع تتراوح ما بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر الأرز العريض ما بين 26 إلى 27 جنيها للكيلو بالأسواق والمحلات التجارية.

وأكد شحاتة وجود مخزون استراتيجي يكفي لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية حتى شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الإنتاج الجديد من الأرز سيطرح مع بداية شهر أغسطس المقبل.



وأضاف شحاتة، أن حجم الإنتاج يبلغ ما يقرب من 6.5 مليون طن سنويا من الأرز الشعير، بينما حجم الإنتاج للأرز الأبيض يبلغ من 4 إلى 4.2 مليون طن ويبلغ حجم الاستهلاك سنويا 3,6 طن.