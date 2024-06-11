رئيس وزراء العراق: العالم وقف عاجزًا أمام الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

قال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أن العالم وقف عاجزًا أمام ما يحدث في غزة.

وأضاف "السوداني" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء: "نحن نؤمن بأن الحل في غزة هو وقف إطلاق النار، والعمل للوصول لتسوية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأوضح، أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مؤكدًا أنه يجب مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وإجحاف، ويجب وقف إطلاق النار في غزة والوصول لتسوية شاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية.