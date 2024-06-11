فتح الحدائق والمتنزهات مجانا خلال عيد الأضحى بالوادي الجديد

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب بمحافظة الوادي الجديد وفتحهم بالمجان وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالإضافة الي المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام المواقف بالوادي الجديد

كما وجه محافظ الوادي الجديد، في تصريح له بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام المواقف بالمحافظة لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والدفع بسيارات أجرة في الأماكن التي تعانى من نقص سيارات الأجرة.

كما وجه محافظ الوادي الجديد بالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز وإدارة المرور لحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين في هذه القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.