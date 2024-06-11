ads
الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تعرف على أعضاء مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس عالم المصريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 افتتح الدكتور زاهي حواس عام المصريات مؤسسة جديدة له تحت مسمى "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث"  للكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتعزيز الوعي الأثري والثقافي بين الأطفال والشباب.

تكون مجلس أمناء المؤسسة من الدكتور زاهي حواس رئيس مجلس الأمناء، الدكتور مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الأمناء، الدكتور طارق الجندي  "الأمين العام"، مصطفي لطفي أمين الصندوق، علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية والمستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية سابقا، محمد باسل سماقية، وليد البطوطي  مرشد سياحي ومستشار وزير السياحة الأسبق، عمرو بدر  مدير إحدى شركات السياحة، المهندس محمود طاهر، الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، ثريا بهجت، بكالوريوس في الآداب علوم سياسة.

الدكتور زاهي حواس عالم الآثار زاهي حواس مؤسسة زاهي حواس اعضاء مؤسسة زاهي حواس