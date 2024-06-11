تعرف على أعضاء مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

افتتح الدكتور زاهي حواس عام المصريات مؤسسة جديدة له تحت مسمى "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث" للكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتعزيز الوعي الأثري والثقافي بين الأطفال والشباب.

تكون مجلس أمناء المؤسسة من الدكتور زاهي حواس رئيس مجلس الأمناء، الدكتور مصطفي الفقي نائب رئيس مجلس الأمناء، الدكتور طارق الجندي "الأمين العام"، مصطفي لطفي أمين الصندوق، علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية والمستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية سابقا، محمد باسل سماقية، وليد البطوطي مرشد سياحي ومستشار وزير السياحة الأسبق، عمرو بدر مدير إحدى شركات السياحة، المهندس محمود طاهر، الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، ثريا بهجت، بكالوريوس في الآداب علوم سياسة.