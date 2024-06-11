الرئيس الفلسطيني: مستعدون لتولي مهام إدارة قطاع غزة مثل الضفة الغربية

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه على مدار يومي 26 و27 من الشهر الماضي في بروكسل، عرضت الحكومة الفلسطينية برنامجها للإغاثة وإعادة خدمات الأساس وللإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي.

وأضاف "عباس" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أعلنت استعدادها لاستلام مهامها في قطاع غزة، كما هو في الضفة الغربية؛ بما في ذلك معابر القطاع، واستعدادها المتواصل للتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

ودعا كل المتواجدين في هذا الاجتماع بدعم برامج المساعدات الإنسانية المقدمة لهذا المؤتمر، موضحا أن مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كبيرة في الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة وتسليمها للحكومة الجديدة لإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية وخدمات الأساس.

وشدد على أن لا بد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وانسحاب جميع القوات الاحتلال من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين.