«علي» يبتكر فنا جديدا لإعادة تدوير المنتجات الإلكترونية واستخراج المعادن الذهبية

نجح علي راشد كامل الزهرى البالغ من العمر 42 عاما والمقيم بالإسكندرية في حي العصافرة فى إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية المنزلية واستغلالها فى الكثير من الاستخدامات اليومية بأقل التكاليف المادية والمعنوية.

ويقول في البداية كانت حب استطلاع منذ الصغر وكنت أحب إصلاح الأشياء القديمة واحاول تدويرها بشكل جيد؛ فأنا من عائلة معظمها يعمل فى مجال هندسة الكهرباء والشبكات وعلاقتي بمجال الكهرباء والإلكترونيات عموما هي علاقة عمل أو مهنة متوارثة ما أعطاني فرصة البحث عن طرق صناعة المكونات الإلكترونية.

ومشروع إعادة تدوير مخلفات الإلكترونيات واسترداد المعادن اجتهاد شخصي مني بعد مروري بأزمة صحية حادث سير وإصابة الحمد لله خدت كل ما أملك وطبعا بقيت اشتغل من المنزل فى صيانة بعض الأجهزة الإلكترونية فأنا في الأساس فني أجهزة طبية حيوية متخصص في صيانة الاجهزة الطبية صيانه بورد إلكترونية وتجهيز شبكات الغازات

وكنت أعمل في مكتب خاص بمركز منفلوط وكنت أخزن البورد الإلكترونية التالفة أأخذ منها مكونات إلكترونية نستخدمها في الصيانة وكنت اعتبرها جزء من العدة ولا أفرط فيها.

وعندما أصبت في حادثة أخواتي وأقاربي تكفلوا بكل المصاريف لكن أنا قعدت بعد العملية فترة كبيرة أصرف وأنا بتعالج حوالي 3 سنين ففكرت أبيع البورد الإلكترونية اللي راكنها واحد قالي اخد الكيلو بعشرين وواحد قال خمسين وواحد قال 300 لقيت الرقم متفاوت من 20 إلى 300 استغربت وبحثت وسط المهندسين والفنيين البورد دي بتروح فين لانى كان عندى كمية كبيرة.

وبالفعل عرفت أنها يعاد تدويرها في الهند وعرفت أن في مصانع بتاخد البورد وتخرج من النحاس عن طريق المحاليل وأن في ناس بتاخد الشغل ده تصدره بره بحثت عن الموضوع أكتر في 2015 كنت ماسك أول نص جرام ذهب من البورد الإلكترونية مكنتش مصدق نفسي. وفي الأول وأنا بدور علي البورد اتعرفت علي شاب يستخرج الفضة من ورق الأشعة وتعلمت منه كيف أنفذ التجربة وبدأت أكلم شباب في كليات العلوم عن المواد اللي بتدوب الذهب والفضة وحاولت أنفذ طريقه لحد ما اشتغلت علي الذهب بس وكان في أوائل 2015.

وأضاف رحلتي مع النت بسيطة من حوالي سنة عملت قناة علي تيك توك نشرت فيديو بالليل الصبح لقيته عامل 200 ألف مشاهدة، وآلاف الاعجابات ابتديت أنزل تاني وأشارك ناس وناس تيجي المكان عندي تحضر طريقة الشغل لحد ما يتعلم وناس من الأردن والسعودية يكلموني حسيت أنه مشروع غائب عن الناس عملت صفحة فيس بوك نشرت ريلز من فيديوهات التيك توك برضو عمل رقم مشاهدات قررت إني أوهب الميديا لتعليم الفكره للناس وأنا سعيد لمساعدة الناس فى استغلال الأجهزة الإلكترونية المستهلكة والتالفة وإعادة تدويرها فى استخلاص واستخراج المعادن مثل الذهب والفضة والبلاديوم.