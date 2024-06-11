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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مالاوي تعلن الحداد الوطني بعد مصرع نائب رئيس البلاد بحادث تحطم طائرته

نائب رئيس مالاوي
نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما
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أكد رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا، أن الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما تحطمت، وقتل جميع من كانوا على متنها.

ووفقا لوسائل الإعلام المالاوية فإن نائب رئيس مالاوي، وتسعة أشخاص آخرين من بينهم زوجته، لقوا حتفهم بعدما تحطمت الطائرة التي كانوا يستقلونها في سلسلة جبال تشيكانجاوا.

وأعلن الرئيس لازاروس شاكويرا اليوم الثلاثاء يوم حداد وطني.
وقال الرئيس إن الجيش المالاوي بدأ في نقل الرفات من الحادث، مضيفا أن ترتيبات الجنازة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وشغل الدكتور تشيليما منصب نائب رئيس ملاوي منذ عام 2014، ومع ذلك، وجهت إليه اتهامات في عام 2022 بتهمة قبول أموال مقابل منح عقود حكومية.

وفي الشهر الماضي، أسقطت المحكمة التهم دون إبداء أسباب القرار.

وشكر رئيس مالاوي الجنود الذين تطوعوا للبحث عن الطائرة، ليلة أمس الاثنين، على الرغم من أن الطقس لم يكن جيدًا في غابة تشيكانجاوا، بحسب ما أورده موقع "مالاوي 24".

وكانت السلطات في مالاوي أرسلت طائرة من طراز سي-12، يستخدمها الجيش الأمريكي للمشاركة في البحث عن الطائرة التي فقدت صباح الاثنين.

وكان رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا وجه نداء، ليلة الاثنين، إلى الدول والشعوب المساعدة في البحث عن مكان وجود الطائرة.

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