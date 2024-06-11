جوتيريش: مليون طفل بغزة يحتاجون إلى الأمان والمدارس والخدمات الصحية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن هناك أكثر من مليون طفل فى غزة يحتاجون إلى الأمان والمدارس والخدمات الصحية، لافتا إلى أنه حتى المؤسسات التعليمية أخذت نصيبها من الأماكن التي تم تدميرها.

وأضاف "جوتيريش" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء: "يجب علينا أن نأخذ التزامنا فى دعم الشعب الفلسطيني فى هذه المرحلة".

وتابع، أن الطريقة الوحيدة للحل في غزة هي إيجاد حلول سياسية، لتعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب، موضحًا أن عمل وكالة الأونروا يجب أن يستمر فى غزة، وإرسال هذه المساعدات بطريقة آمنة لضمان وصول المعدات اللازمة التي تحد من الأسى هناك وحماية الأشخاص فى منطقة الصراع.