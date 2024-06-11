الأمين العام للأمم المتحدة: لابد من فتح كل الطرق إلى غزة وإنهاء حالة الحصار

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لابد من وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا جميع الأطراف للتوصل لاتفاق واحترام القانون الإنساني الدولي.

وأضاف "جوتيريش" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب فتح كل الطرق إلى غزة وإنهاء حالة الحصار للقطاع وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية للأهالي، موضحًا أن الحل في غزة يجب أن يكون سياسيا لفتح المجال أمام التوصل لتسوية شاملة.

وتابع، أن عمل وكالة الأونروا يجب أن يستمر فى غزة، مشيرا إلى أنه يجب إرسال هذه المساعدات بطريقة آمنة لضمان وصول المعدات اللازمة التي تحد من الأسى هناك وحماية الأشخاص فى منطقة الصراع.