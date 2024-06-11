الأمين العام للأمم المتحدة: نشكر مصر والأردن على دورهما في مساعدة أهالي غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة والوضع الإنساني يتفاقم، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون شخص في غزة ليس لديهم مياه للشرب.

وقال "جوتيريش" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تقليل كميات المساعدات التي تدخل غزة بسبب العوائق، موجهًا الشكر لمصر والأردن على دورهما في مساعدة أهالي غزة، مضيفًا: "أشكر الرئيس السيسي بشكل شخصي على دوره في المساعدة لإنهاء هذا الوضع الإنساني الصعب في غزة".

وتابع، أنه لابد من وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا جميع الأطراف للتوصل لاتفاق واحترام القانون الإنساني الدولي".