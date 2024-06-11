رئيس جامعة بنها يفتتح معرض المنتجات والسلع الغذائية..صور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، معرض الجامعة للمنتجات والسلع الغذائية والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأسعار مخفضة.

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من عمداء الكليات المشاركة في المعرض حول ما يتضمنه المعرض من منتجات غذائية شملت "اللحوم، والبيض، والألبان، والزبادي، والأرز، والسكر، والمكرونة، والسمن، والفلفل، والمنظفات الصناعية"، كما تبادل الحديث مع بعض المتواجدين بالمعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي،أن المعرض يأتى فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل منتسبيها، مشيدًا بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية والتي تباع مخفضة.

وأضاف الجيزاوي، أن المعرض تتضمن بيع اللحوم بكافة أنواعها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن كليتي الطب البيطري والزراعة تساهم بشكل كبير في توفير المنتجات الغذائية من اللحوم والألبان، مؤكدا أن الجامعة تسعى بصفة مستمرة العمل على تقديم المزيد من الخدمات للمجتمع ولأبناء الجامعة.

افتتاح المعرض

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