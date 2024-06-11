الرئيس السيسي يطالب بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ خطوات فعالة؛ لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر بالأمس، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأكد السيسي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن مصر تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي الإنساني.

وشدد الرئيس على ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية أو موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في القطاعات الطبية والخدمية بالقطاع.