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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي يطالب بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ خطوات فعالة؛ لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر بالأمس، والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأكد السيسي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن مصر تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي الإنساني.

وشدد الرئيس على ضرورة حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية التحتية أو موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في القطاعات الطبية والخدمية بالقطاع.

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