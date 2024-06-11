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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل نائب رئيس مالاوي بعد تحطم طائرته.. تفاصيل

نائب رئيس مالاوي
نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما
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أكد رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا أن الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما تحطمت وقتل جميع من كانوا على متنها.

وشكر رئيس مالاوي الجنود الذين تطوعوا للبحث عن الطائرة ليلة أمس الاثنين على الرغم من أن الطقس لم يكن جيدًا في غابة تشيكانجاوا، بحسب ما أورده موقع "مالاوي 24".

وكانت السلطات في مالاوي أرسلت طائرة من طراز سي-12 يستخدمها الجيش الأمريكي للمشاركة في البحث عن الطائرة التي فقدت صباح الاثنين.

وكان رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا وجه نداء ليلة أمس الاثنين إلى الدول والشعوب المساعدة في البحث عن مكان وجود الطائرة.

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