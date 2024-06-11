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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: إسرائيل تستخدم سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة

الرئيس السيسي3
الرئيس السيسي3
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تقع مسؤوليته مباشرة على الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن الأزمة نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وبنيته التحتية.

وأضاف السيسي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع والحصار لجعل القطاع غير قابل للحياة، وتهجير سكانه قسريا من أرضهم دون أدنى احترام للمواثيق الدولية.

وأكد الرئيس ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنية التحتية أو موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في القطاعات الطبية والخدمية بالقطاع.

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