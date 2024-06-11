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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: غزة محاطة بالقتل والتجويع والترويع وتقع تحت حصار مخجل لضمير العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة محاطين بالقتل والتجويع والترويع، وواقعين تحت حصار معنوي ومادي مخجل للضمير الإنساني العالمي، وينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.

وأضاف "السيسي" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الحالي أمل أبناء غزة في غد مختلف يستعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولي.

وتابع، أن ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة، تقع مسؤوليته مباشرة على الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن الأزمة نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وبنيته التحتية والطبية.

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