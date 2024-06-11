العاهل الأردني: نقف اليوم عند منعطف حاسم في تاريخ البشرية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أدت لتفاقم الوضع الإنساني بالقطاع، وأصبح شبح المجاعة يلوح في الأفق، والصدمة النفسية حاضرة دائما، وستبقى آثارها لأجيال قادمة، وكل مكان في غزة عرضة للدمار.

وأضاف "عبدالله" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن الممر البري هو الطريق الأكثر فاعلية لإدخال المساعدات إلى غزة، موضحًا أن الأردن سيواصل إمداد قطاع غزة بالمساعدات برا وجوا.

وتابع: "نقف اليوم عند منعطف حاسم في تاريخ البشرية، وضميرنا المشترك يتعرض للاختبار الآن بسبب الكارثة في غزة".