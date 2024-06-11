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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

العاهل الأردنى: شبح المجاعة يلوح في غزة ولا بديل عن فتح المعابر البرية

الملك عبد الله الثاني
الملك عبد الله الثاني
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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إنه لا بديل عن فتح المعابر البرية لقطاع غزة، مشددا على أنه لا يمكننا الانتظار شهورا لحشد الموارد اللازمة لدعم غزة.

وأضاف "عبدالله" في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، أنه على مدى 8 أشهر ودون توقف إلى الآن، ظل سكان غزة يواجهون الموت والدمار، اللذين فاقت درجاتهما بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من 20عاما.

وتابع، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أدت لتفاقم الوضع الإنساني بالقطاع، وأصبح شبح المجاعة يلوح في الأفق، والصدمة النفسية حاضرة دائما، وستبقى آثارها لأجيال قادمة، وكل مكان في غزة عرضة للدمار.

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