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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مركز اللغات والترجمة

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مركز اللغات والترجمة ، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا، والدكتور إبراهيم حامد المدير التنفيذي لمركز اللغات والترجمة ،وأعضاء اللجنة.
 

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال أكاديمية حيث أحيط الأعضاء علماً  بعقد الاختبار الأكاديمي  رقم 137 بكلية الطب وكان المتقدمين 161 ممتحناً ، وجاري حجز الاختبار الأكاديمي رقم 138 وبلغ عدد الطلاب الحاجزين 110 ممتحناً، كما تم ترجمة 28 وثيقة باللغة الإنجليزية .

اجتماع اللجنة العليا الدكتور منصور حسن المدير التنفيذي جامعة بني سويف خدمة المجتمع