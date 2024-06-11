رئيس علوم البحار يزور كلية الثروة السمكية جامعة السويس

زار الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يرافقه الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد للشئون الفنية ورئيس المكتب الفني، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم مدير فرع المعهد الدكتور زكى شعراوى رئيس معمل اللافقاريات بالمعهد

لخليجى السويس والعقبة، كلية الثروة السمكية جامعة السويس، اليوم الثلاثاء. في إطار تفعيل برتوكول التعاون المشترك بين جامعة السويس ومعهد علوم البحار.

وكان فى الدكتور أسامة قدور عميد الكلية والاستاذ الدكتور محمد صابر وكيل الكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب و دكتورالعزب طاحون وكيل الكلية لشئون البيئة .

وتم خلال الزيارة اجتماع مشترك يضم هيئة التدريس ومعاونها بالكلية لتفعيل برتوكول التعاون وعرض أهدافه .

ورحب الأستاذ الدكتور رئيس المعهد بالتعاون المثمر بين المعهد والكلية فى مجالات التدريب والبيئة والثروة السمكية

كما قام بعرض تفصيلى عن المعهد وفروعه المختلفة وأهم الفعاليات والاعمال البحثية الذى قام بها المعهد وكذلك الرحلات البحثية لسفنيتى الأبحاث سلسبيل اليرموك.

من جانبه أعرب الدكتور عميد الكلية عن التعاون المشترك بين الكلية والمعهد فى تطوير المنظومة البحثية لدى الطلاب .

كما اصطحب عميد الكلية وفد المعهد برئاسة الدكتور رئيس المعهد فى جولة تفقدية لاقسام الكلية المختلفة حيث تم شرح تفصيلى من السادة معاونى الكلية عن دور كل قسم داخل الكلية والمشاريع البحثية من طلبة الكلية.

جاءت هذة الزيارة بعد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويس والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الذى يهدف إلى توطيد التعاون المشترك في كافة المجالات البحثية بين الجانبين، لتحقيق التطور والريادة في مجالات علوم البحار، وكذلك تعظيم أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين لخدمة كافة المجالات البحثية وتعزيز دور المعهد في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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