رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض بيع اللحوم والمواد الغذائية بمناسبة عيد الأضحى

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، معرض بيع اللحوم والمواد الغذائية والذي نظمه مركز الإنتاج والخدمات الطلابية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة الدكتورة نرمين عاطف مدير المركز.



وتجول رئيس الجامعة داخل المعرض للاطمئنان على المنتجات المعروضة به وجودتها، مطالبًا بإقامة تلك المعارض من حين للآخر لتلبية احتياجات كافة العاملين داخل الجامعة في ضوء اتباع وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية، موضحاً أن المعرض يشمل منتجات اللحوم بكافة أنواعها وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ولفت إلى أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية على منسوبي الجامعة ، مؤكداً حرص الجامعة من خلال هذا المنفذ على توفير اللحوم البلدي واللحوم المجمدة وعدد من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وتشمل الأرز والسكر والمكرونة والزيوت والدقيق والبقوليات.