الخميس.. كنيسة المقطم والمركز الإعلامي الإنجيلي يكرم فريق بانوراما برشا

تنظم الكنيسة الإنجيلية بالمقطم بالتعاون مع المركز الإعلامي الإنجيلي"سات 7" ، حفل تكريم لفريق بانوراما برشا ، عن فيلم “ رفعت عيني للسماء ”، الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي ، وذلك يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024، وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الكنيسة الإنجيلية بالمقطم .

ومن المقرر أن يشارك بالاحتفالية الدكتور القس عزت شاكر رئيس سنودس النيل الإنجيلي، القس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، القس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية في المقطم، وقيادات الكنيسة الإنجيلية، وسنودس النيل الإنجيلي، ورجال الدين الإسلامي، كما يشارك بالاحتفالية ايضا كبار الفنانين والمخرجين ورجال الفكر والثقافة والإعلام .

حفل تكريم