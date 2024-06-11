تحرير 21 محضرا تموينيا بمركز فوة بكفر الشيخ

‏أكد، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المخابز والأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الحملة التموينية بمدينة فوه، والتى أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية على الأسواق والمخابز تضمنت «5 محاضر نقص وزن، و4 محاضر صحة، و4 محاضر بيئة، وأخرى متنوعة»، تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية «التموين والصحة والطب البيطرى» على مستوى المحافظة بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114»‏.

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