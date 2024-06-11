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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصومالي يبحث مع رئيس الوزراء النرويجي سبل مكافحة الإرهاب

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
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بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم /الثلاثاء/ في العاصمة النرويجية أوسلو، مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، سبل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.
وأعرب محمود - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" - عن شكره وتقديره للحكومة النرويجية على دعمها المستمر والمتواصل للصومال، في مختلف المجالات والمساهمة في تنمية البنية التحتية وإعادة إعمار البلاد.
من جانبه.. أشاد رئيس الوزراء النرويجي بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية، متعهدًا بالعمل على تعزيز التعاون ومواصلة دعم بلاده للصومال.
 

الرئيس الصومالي مكافحة الإرهاب رئيس الوزراء النرويجي