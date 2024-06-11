رئيس الوزراء اللبناني يوجه الشكر لإسبانيا لدعمها المستمر لبلاده في كل المجالات

وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الشكر لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على الدعم المستمر للبنان في كل المجالات، خصوصا من خلال المشاركة الإسبانية الفاعلة في قوات الـ(يونيفيل).

وأشاد رئيس الحكومة اللبنانية - خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، في الأردن، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - بالاعتراف الرسمي لإسبانيا بالدولة الفلسطينية، بعد تصويتها في الأمم المتحدة على عضوية كاملة لدولة فلسطين.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الأسباني على أن بلاده تدعم لبنان في موضوع معالجة أزمة النازحين السوريين، ومعالجة تداعيات هذا النزوح، ووعد بنقل واقع وموقف لبنان على مستوى الاتحاد الأوروبي.

