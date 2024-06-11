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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة الإيطالية تعلن تقديم حزمة دعم جديدة بـ 140 مليون يورو لأوكرانيا

تاياني
تاياني
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أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ حزمة دعم جديدة بقيمة 140 مليون يورو لأوكرانيا من أجل تدخلات عاجلة في البنية التحتية الحيوية والسكك الحديدية والصحة وقطاع الأغذية الزراعية والقطاع الإنساني، بما في ذلك إزالة الألغام.
جاء ذلك في كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني، أمام مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في برلين اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، مشيرا إلى أن الحزمة تتضمن 45 مليون يورو لدعم عملية إعادة إعمار مدينة أوديسا.

الحكومة الإيطالية أوكرانيا تاياني