تطوير مستشفى مطروح العام ومركز قسطرة القلب بتكلفة إجمالية مليار جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ الإعداد لتطوير مستشفى مطروح العام، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بما فيها مركز قسطرة القلب بتكلفة إجمالية مليار جنيه؛ لكي تطابق الكود اللازم لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

محافظ مطروح: أعمال الإحلال والتجديد ضمن استعدادات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم إحلال وتجديد المباني الإدارية بعدد خمس مباني داخل المستشفى، مع توسعة المستشفى وضم موقع مرفق الإسعاف المجاور لدخولها الخدمة ضمن أعمال تطوير المستشفى العام، وذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الصحة في الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة مع الإعداد لدخول محافظة مطروح ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



حيث التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية خلال زيارته الميدانية لتقييم مستشفيات مطروح.

محافظ مطروح: الموافقة على إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية



وأضاف اللواء خالد شعيب أنه تم كذلك الموافقة على إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بمطروح وذلك بشارع علي حميدة بمنطقة علم الروم، كما سيتم تطوير مستشفى رأس الحكمة للإغاثة والطوارئ وتشغيلها في الجراحات العامة وجراحات العظام بعد دعمها بالكوادر البشرية من القطاع العلاجى بوزارة الصحة، وإضافة وحدة غسيل كلوى متميزة بالمستشفى مع إنشاء سكن للأطباء بمحيط المستشفي، وتم اعتماد الرسومات الهندسية بعد العرض على الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر.

ومن جانبه أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم مناقشة دخول مستشفيات الصدر والحميات بمرسى مطروح للخدمة وفرشها وتجهيزها قبل منتصف شهر يوليو القادم مع دعم مالى من محافظة مطروح بمبلغ نحو 6 مليون جنيه؛ لشراء تنك أكسجين لخدمة المستشفيتين، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مستشفيات السلوم وبراني والنجيلة والعلمين؛ لمطابقة الكود تمهيدا لانضمامهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تم الموافقة على إنشاء مستشفى سيوة المركزي سريعة التجهيز على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتستغرق 6 أشهر فقط من بدء التنفيذ لتقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي الواحة وزائريها.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم التصديق على إنشاء مكتب صحة حضر متميز لخدمة مواطنى مركز ومدينة الضبعة وخدمة ما يقرب من 65 ألف مواطن.



وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن مطروح تعد المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية التي تم فيها الميكنة لمرضى الغسيل الكلوي بجميع مستشفيات المحافظة من الحمام وحتى سيوة بطاقة 118 ماكينة، وتم عمل تجربة لمريض من خارج المحافظة وكيفية تلقى الخدمة خلال قيام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال بزيارة لمستشفى الحمام المركزى، مع التأكيد على أن محافظة مطروح على أتم الاستعداد لاستقبال أى مرضى غسيل كلوي من أبناء المحافظة وزوارها خلال موسم الصيف السياحى.



من ناحية أخرى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالإسراع في مد مواسير شبكة المياه وكابلات الكهرباء لوحدة 26 (بقرية سيدنا هود) لافتتاحها خلال الأيام القليلة القادمة.

تطوير مستشفى مطروح العام ومركز قسطرة القلب بتكلفة إجمالية مليار جنيه

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