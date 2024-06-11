رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع مركز التعلم المدمج

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع باعتماد جدول الامتحانات دور( تسجيل مارس 2024 – امتحانات يوليو) على أن تبدأ الامتحانات 6 يوليو ، واعتماد تشكيل كنترولات الامتحانات برنامج الزراعة والتجارة ورياض الأطفال، كما استعرض تقريرا بشأن عدد من الطلاب الخريجين.

واستعرض رئيس الجامعة إنجازات المركز موضحاً أن الإنجازات شملت تفعيل برنامج كلية الزراعة بالشراكة مع جامعة عين شمس، والموافقة على تفعيل برنامج تكنولوجيا التعليم بالشراكة مع جامعة المنيا، واستقطاب برامج جديدة أبرزها برنامج الإعاقة العقلية والدبلوم المهني جيوماتركس بكلية الآداب، والموافقة على تفعيل برنامج الدبلوم المهني في التخصصات الإعلام الإلكتروني وعلم الخرائط وإعداد معلمي العربية لغير الناطقين بها والعلوم اللغوية، بالإضافة إلى تنفيذ التدريب الميداني لبرنامج رياض الأطفال .