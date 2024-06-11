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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس 6 أشهر لمتهم في شراء الهواتف المسروقة بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قضت محكمة جنح الشرابية، بمعاقبة تاجر بالحبس 6 أشهر لشراءه هواتف محمول مسروقة من قبل شخصين بمنطقة الشرابية.

 كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات بقيام تاجر بشراء الهواتف المسروقة وبيعها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وتبين قيام شخصين بدائرة قسم شرطة الشرابية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

 وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين واعترفوا ارتكاب 6 وقائع وبيعها لتاجر علي علم بوقائع السرقات وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنح الشرابية هواتف محمول منطقة الشرابية