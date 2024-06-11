الحبس 6 أشهر لمتهم في شراء الهواتف المسروقة بالقاهرة

قضت محكمة جنح الشرابية، بمعاقبة تاجر بالحبس 6 أشهر لشراءه هواتف محمول مسروقة من قبل شخصين بمنطقة الشرابية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات بقيام تاجر بشراء الهواتف المسروقة وبيعها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وتبين قيام شخصين بدائرة قسم شرطة الشرابية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزتهما 5 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين واعترفوا ارتكاب 6 وقائع وبيعها لتاجر علي علم بوقائع السرقات وتم ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.