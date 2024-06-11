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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف الأهلية تناقش مشروعات الطلاب في برنامج المحاسبة والتمويل الدولي

رئيس جامعة بنى سويف
رئيس جامعة بنى سويف
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ناقشت جامعة بني سويف الأهلية مشروعات الطلاب في برنامج المحاسبة والتمويل الدوليProject: Case Studies in Accounting، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتور جابر السلماني المنسق الأكاديمي لكلية التجارة.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور بدر نبيه، الدكتور أسامه سعيد، والدكتور محمد عبدالعزيز أعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية التجارة، والذين أبدوا إعجابهم بمستوى المشروعات والحالات الدراسية المقدمة من الطلاب، والتي تتواكب مع الجديد في مجال المحاسبة والتمويل والربط بين الجانبين النظري والعملي.

تجدر الإشارة إلي أن برنامج المحاسبة والتمويل الدولي يهدف إلي إعداد خريج متميز ومؤهل علميا وعمليا يتواءم مع احتياجات سوق العمل ويواكب الاتجاهات الحديثة في العلوم المحاسبية والتمويل.

جامعة بني سويف الأهلية مناقشة مشروعات الطلاب