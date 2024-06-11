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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يسلم كراسي كهربائية وأطرفا صناعية ومساعدات مالية (صور)

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، كراسي كهربائية وأطراف صناعية وكرسي متحرك ومساعدات مالية ومواد غذائية لعدد من ذوي الهمم، بقيمة ما يقرب من مليون ونصف جنيه، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل لهذه الفئات وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ118، ووسط أجواء من الفرح والبهجة.

خلال الاحتفال، وزع المحافظ بونات مواد غذائية مجانية على الأسر الأولى بالرعاية، وسط شكر وامتنان الأهالي لدعمه الإنساني. 

حضر اللقاء محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد صلاح رجل الأعمال، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والعمل والتموين وممثلي الصحة.

وأعرب المحافظ عن تهانيه القلبية للمواطنين بمناسبة العيد السنوي للمحافظة وحلول عيد الأضحى المبارك، وأكد على اعتزازه بالتواجد بين أهالي شعب المنوفية والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم. 

كما قدم الشكر لرجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لدورهم في دعم خطط التنمية بالمحافظة.

اللقاء، الذي شهد أجواءً من الزغاريد والفرحة، تخلله توزيع بونات مواد غذائية مجانية والاستماع إلى طلبات الأهالي لتقديم الحلول الفورية لهم، تعزيزاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

في نهاية اللقاء، أعرب الأهالي عن سعادتهم وطلبوا التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، تقديراً لجهوده المستمرة في دعمهم ورفع جزء من معاناتهم.

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التضامن الاجتماعي التكافل الإجتماعى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المجتمع المدني محافظة المنوفية