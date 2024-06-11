حبس سيدة 6 أشهر في سرقة متعلقات ومشغولات ذهبية من شقه بعابدين

الثلاثاء 11/يونيو/2024 - 01:17 م

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، خادمة بالحبس 6 أشهر، في اتهامها بسرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشقق السكنية.

جاء في أمر الإحالة ان المتهمه قامت بسرقة بعض المشغولات الذهبية والاموال من شقة سكنية كانت تعمل بها بأسلوب المغافلة، وقررت النيابة إحالتها الي محكمة الجنايات بعدما أقرت بسرقتها وارشدت عن مكانها.

بدأت الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية لاتهامها بارتكاب واقعة سرقة عبارة عن مبالغ مالية، مجموعة من المشغولات الذهبية والفضية وبعض المتعلقات الشخصية، من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

