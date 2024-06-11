الرئيس السيسي يلتقي ملك الأردن على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يلتقي الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة في البحر الميت بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي، والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في القطاع بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المؤتمر ينعقد في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات لقطاع غزة وكيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون في القطاع.