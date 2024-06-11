مواصلة احتفالات مولد العذراء بالمنيا بعد إصلاح انسداد في خط صرف

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا رئيس مدينة سمالوط ومدير فرع شركة المياه بالتوجه علي الفور الي قرية دير جبل الطير بعد تلقي بلاغ من غرفة عمليات الوحدة المحلية لقرية بنى خالد بوجود انسداد بخط الصرف الصحي بشارع اولاد المقدس مما يؤثر علي سير الاحتفالات بمولد السيدة العذراء مريم بدير جبل الطير بقرية بني خالد.

وعلى الفور قام الدكتور سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط يرافقه المهندس علاء عبد العزيز مدير فرع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بسمالوط ومسؤلى الشركة بتفقد مكان الانسداد و تم اصلاح الانسداد ،كما تم فرد طبقة من الحيبة ببوابة رقم (٤)ورجوع الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.

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