محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير كورنيش النيل

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء أعمال الرصف بالأسفلت بطريق كورنيش النيل بالسنانية، وذلك ضمن مشروع التطوير الذى تشهده المنطقة.

فيما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ أمتار لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء أعمدة إنارة وأيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية وجزيرة وسطى.

وشددت الدكتورة منال عوض على الدفع بمعدلات التنفيذ، مؤكدة على الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريقا حيويا يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر.